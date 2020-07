Emoties lopen hoog op wanneer Iker Casillas na 14 maanden (!) opnieuw op voetbalveld staat: “Ik zou graag nog eens spelen”

FC Porto pakte woensdag voor de 29ste keer de Portugese landstitel. Trainer Sergio Conceiçao (ex-Standard) werd op handen gedragen, maar na afloop ging de meeste aandacht toch naar Iker Casillas.

De 39-jarige doelman kreeg vorig jaar op training een hartaanval en speelde geen officiële wedstrijd meer sinds april 2019. Porto nam Casillas op in de technische staf en hij bleef ook ingeschreven als speler, al haalde hij geen enkele keer meer het wedstrijdblad. In februari liet Porto-voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa weten dat Casillas een punt zou zetten achter zijn carrière om Spaans bondvoorzitter te worden. Maar hij trok zich uiteindelijk terug vanwege de coronapandemie.

Intussen liep zijn contract af bij de Portugese kampioen, maar Casillas werd als een held onthaald toen hij voor het eerst in veertien maanden nog eens zijn voeten op het gras zette in het Estádio do Dragão. Een groep supporters is dan ook hard bezig om de doelman nog één keer aan de slag te krijgen voor Porto, dat nog twee wedstrijden te spelen heeft in de Liga NOS.

“Ik ben hier veertien maanden lang niet geweest. Dan raakt je dan toch wel. Natuurlijk zou ik nog graag willen spelen, maar dat hangt ook af van wat dokters en de club zeggen”, aldus Casillas.

Las palabras de @IkerCasillas en @FCPorto TV y @PortoCanalpt.



▶️ "Me siento campeón como portista, pero han sido ellos los artífices".



▶️ "Agradezco a todos los portistas que han lanzado ese movimiento (#IkerCampeão)".



▶️ "A mí me gustaría jugar ahora mismo". pic.twitter.com/qSi6kaaGFO — MarceCasillistas (@marcelacayo) July 16, 2020

Foto: AP