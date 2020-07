Afgang voor Barcelona: terwijl Real kampioen speelt, verliezen Messi en co thuis tegen tien man van Osasuna

Real Madrid deed donderdag wat het moest doen: winnen van Villarreal en de titel pakken in La Liga. Maar eigenlijk waren die drie punten zelfs niet nodig want FC Barcelona ging in Camp Nou onderuit tegen het kleine Osasuna.

Barça moest hopen op Madrileens puntenverlies om nog een kans te kunnen maken op de titel. Maar Real kwam al snel op een 1-0-voorsprong en won uiteindelijk met 2-1. Titel nummer 34 voor De Koninklijke. Lionel Messi en co konden enkel nog troost zoeken door thuis van Osasuna te winnen.

Alleen… dat lukte niet. José Arnáiz had de nummer elf uit La Liga al vroeg op voorsprong gezet in Catalonië.

Het was wachten tot 62ste minuut alvorens Messi gelijk kon maken. Met een prachtige vrije trap, of wat dacht u?

Toen de bezoekers wat later met z’n tienen voort moesten, leek Barcelona de drie punten thuis te gaan houden. Tot Roberto Torres er in de 94ste minuut 1-2 van maakte. De ontgoocheling in Barcelona was immens...