Geen Romelu Lukaku, geen probleem: Inter scoort vier keer en geeft titelhoop niet op

Romelu Lukaku keek geblesseerd toe hoe Inter donderdag met 0-4 won van SPAL.

‘Big Rom sukkelt met een lichte spierblessure en coach Antonio Conte wilde geen risico’s nemen tegen de rode lantaarn uit de Serie A. Zondag wacht namelijk de topper tegen AS Roma.

Maar in afwezigheid van hun topschutter kenden de Nerazzurri weinig problemen in Ferrara. Antonio Candreva, Cristiano Biraghi, Alexis Sánchez en Roberto Gagliardini deden allemaal de netten trillen. Goed voor een vlotte zege. Inter blijft zo tweede in de stand, op zes punten van leider Juventus met nog vijf speeldagen voor de boeg.

