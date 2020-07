Lionel Messi is het kotsbeu bij Barcelona en laat dat weten in interview na pijnlijke nederlaag: “Als er niets verandert...”

Terwijl Real Madrid de titel pakte, ging FC Barcelona in het eigen Camp Nou onderuit tegen tien spelers van Osasuna (2-1). Lionel Messi is het beu dit seizoen en dat liet hij duidelijk verstaan na afloop.

“We wilden het seizoen niet zo eindigen, maar deze wedstrijd is wel een voorbeeld van hoe ons seizoen is verlopen”, aldus de zichtbaar gefrustreerde Argentijn. “We speelden vreselijk, enorm zwak, zonder intensiteit. We hadden al veel punten verloren en de wedstrijd van vandaag vatte alles samen. We moeten zelfkritisch zijn. Startende bij de spelers, maar ook globaal gezien. Wij zijn Barça en dus willen we alles winnen. We mogen niet naar Madrid kijken… Zij deden tenminste hun job.”

Messi ziet het somber als het op Europees succes aankomt. “Als we de Champions League willen winnen, dan moet er veel veranderen”, klonk het. “Als we zo voortdoen, dan gaan we verliezen tegen Napoli (1-1 in Italië, red.). We gaan nu een pauze tegemoet, wat nodig is om onze hoofden leeg te maken. Want van januari tot nu is een vreselijke periode geweest voor iedereen. In Europa kunnen we in vier wedstrijden alles omkeren als we resultaten boeken. Maar mensen bij de club zijn boos over wat er dit seizoen gebeurd is, wat normaal is. De spelers zijn dat ook, logischerwijze. Het was zoals verliezen tegen Roma en Liverpool. Als je niets wint, dan is niemand blij.”