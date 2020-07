“Vastgoedbaron Paul Gheysens is Bart Verhaeghe op speed”

De coronacrisis is nog ergens goed voor geweest. In plaats van een obligate Supercup begint het voetbalseizoen met een bekerkraker die de toon zal zetten voor het hele seizoen, en misschien wel de volgende vijf jaar. Aan de ene kant van de (lege) ring in het Koning Boudewijnstadion staat Club Brugge. De rijkste en de beste ploeg van België. De meeste supporters en de vurigste aanhang. Aan de andere kant staat de ploeg die het sterkst is gegroeid in de laatste jaren. Antwerp versloeg als enige Club Brugge in het coronaseizoen. Zijn supporters zijn even toegewijd en vurig als die van Club.