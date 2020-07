CLUBNIEUWS. Waasland-Beveren eist tegen volgende week nieuwe kalender 1A, Stijn Vreven trekt naar Slovakije

Waasland-Beveren heeft de Pro League en de Belgische voetbalbond in gebreke gesteld. Het is de eerste van een reeks juridische stappen die de club neemt na de beslissing van de raad van bestuur van de Pro League om de uitspraak van het BAS te negeren.

Concreet vraagt Waasland-Beveren dat er voor 23 juli een nieuwe kalender wordt opgemaakt met Waasland-Beveren in 1A. Vorige week werd een kalender voorgesteld met de club in 1B. Enkele uren later oordeelde het BAS dat de degradatie van Waasland-Beveren nietig is. De algemene vergadering van de Pro League stemt opnieuw op 31 juli, maar volgens de bondsreglementen moet er uiterlijk op 23 juli een kalender zijn. Dat kan dan alleen maar met Waasland-Beveren in 1A, luidt de redenering.De Waaslanders eisen ook dat Pro League de beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit naleeft. Daarin was bepaald dat de Pro League een reglementswijziging over de solidariteitsbetalingen moest publiceren in Sportleven en op de website. Voorlopig is dit nog niet gebeurd. Als de Pro League en de bond niet reageren op de ingebrekestelling, kan een volgende stap een procedure voor de rechtbank in kortgeding zijn. De competitiestart op 8 augustus blijft hoogst onzeker. (bla)

Stijn Vreven trekt naar Slovaakse Trencin

Stijn Vreven is de nieuwe coach van de Slovaakse club AS Trencin. De 46-jarige Limburger ondertekent vandaag een contract voor één seizoen bij zijn nieuwe werkgever.

Vreven heeft er een turbulent jaar op zitten. Na een ontslag bij Beerschot in oktober ging hij aan de slag bij Lokeren, dat uiteindelijk failliet ging. Sinds enige tijd was hij al in gesprek met het Slovaakse AS Trencin. Die club werd in 2015 en 2016 nog kam­pioen, maar daarna ging het bergaf. Ook het imago van talentenfabriek – Wesley (ex-Club Brugge), Leon Bailey (ex-Genk) en Moses Simon (ex-AA Gent) waren er in hun jonge jaren aan de slag – was tanende.

Nu gaat Vreven er aan de slag voor één seizoen, al drong Trencin zelf aan op twee of drie seizoenen. Verder wilde de nieuwe coach een eigen assistent meenemen, maar dat lag moeilijk. Performance coach Werner Martens mag dan weer wel de oversteek maken.

AA GENT. Coulibaly nieuwe assistent bij beloften

Woensdagavond speelden de Gentse beloften hun eerste oefenduel. In Oostakker werd Antwerp vlot verslagen met 4-1. Veeckman, Samoise, Idumbo en Oger zorgden voor de Gentse doelpunten.

Op de bank zat naast coach Manu Ferrera ook Elimane Coulibaly (40). De voormalige aanvaller van AA Gent nam de voorbije jaren al de aanvallers van enkele jeugdteams onder zijn hoede en zal dit seizoen als assistent van Ferrera fungeren. Tegen Antwerp liet hij zich alvast niet onbetuigd en was hij meteen aanwezig langs de zijlijn.(ssg)

CERCLE BRUGGE. Nieuwe shirts voorgesteld in knap filmpje

Cercle Brugge stelde gisteren zijn nieuwe shirts voor. Dat gebeurde via een door productiehuis Geronimo gemaakte clip. Cercle wilde er een statement mee maken tegen racisme. Het filmpje haalde zelfs het nieuws van VTM. In het nieuwe seizoen kiest Cercle weer voor truien met verticale groen-zwarte strepen. Gisteren werd ook de vierde aflevering van de docureeks We beat as one online gezet. Het accent ligt dit keer op de jeugdopleiding.(kv)

ANDERLECHT. Amuzu verlengt tot 2024

Anderlecht blijft werk maken om zijn youngsters langer aan zich te binden. Nu heeft Francis Amuzu (20) zijn contract met twee jaar verlengd, tot 2024. “Ik ben fier dat ik heb kunnen bijtekenen. Ik kan niet wachten om het verschil te maken in het nieuwe seizoen”, aldus Amuzu. Eerder verlengden Kana (2023) en Sardella (2025) hun contract, en de verwachting is dat nog enkele jongeren zoals Colassin volgen.

Joshua Ireland (15), zoon van Stephen, zou een kans krijgen bij de jeugd van RSCA. Hoe paars-wit zijn toekomst ziet, is onduidelijk.(bvv)

KRC GENK. Xander Lambrix naar Roda JC

Xander Lambrix, die vanaf zijn 7de jaar deel uitmaakte van de Genkse jeugdacademie, speelt de volgende twee seizoenen voor Roda JC. De twintigjarige Tongerse verdediger was einde contract en was sinds begin juli op stage in Kerkrade.(svc)

ZULTE WAREGEM. Tegen OHL nog zonder De Bock

Zaterdag staat voor Zulte Waregem oefenwedstrijd nummer vier op het programma. Na de simpele 5-0-zege tegen Waasland-Beveren, zal Essevee in het King Power at Den Dreef-stadion OH Leuven bekampen achter gesloten deuren. Aanvankelijk stond een wedstrijd tegen Deinze gepland, maar daar raakte een speler besmet met het coronavirus. Voor kersverse aanwinst De Bock komt de wedstrijd naar alle waarschijnlijkheid te vroeg. Ook Marcq zal niet in actie komen. De Fransman heeft nog steeds last van een blessure aan de enkel.(tjm)

KV OOSTENDE. Kurt Bataille wordt fulltime beloftencoach

Goed nieuws voor beloftencoach Kurt Ba-taille: de papa van Jelle tekende een fulltime contract bij KV Oostende. Ook de coaches van de U19, U17 en U15 gaan voltijds aan de slag. “De nieuwe investeerders willen nog meer inzetten op doorstroming van eigen jeugd naar de eerste ploeg”, aldus Bataille. “Er trainen nu al beloften mee met de eerste ploeg en ik verneem dat de trainersstaf tevreden is. Het zou mooi zijn, mochten enkelen onder hen de stap richting A-kern zetten.” Dat is al het geval voor Jordy Schelfhout: hij tekende een nieuw contract.(jve)

STVV. Beslissing over Walsh pas na oefenduels

Sinds dinsdag traint Sandy Walsh (foto) mee in Horst. STVV wacht eerst af wat de ex-Genkie brengt in oefenwedstrijd(en) alvorens een beslissing te nemen over zijn toekomst. Zaterdag speelt STVV om 17 uur in Geel tegen Beerschot. Volgende woensdag wacht Westerlo. Hetzelfde duo blijft in de lappenmand in Horst. Schmidt werkte ook donderdag apart met kine Pär Vandeborne. Suzuki blijft hinder ondervinden na een overstrekking tegen Geel vorige week woensdag.(gus)