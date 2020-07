Pirard, Foulon en Caufriez tegen Di Maria, Neymar en Mbappé. Bonne chance Waasland-Beveren! Maar te midden van de malaise wil het vanavond vooral (proberen te) genieten van zijn galamatch tegen PSG. “Deze kans konden we niet laten schieten.”

De Freethiel, een dag of tien geleden. Na de training maakt Nicky Hayen het stil in de kleedkamer. De nieuwe coach neemt het woord. “Gasten, ik heb goed nieuws. We spelen een oefenmatch tegen Parijs. ...