Gemiddelde aantal besmettingen stijgt opnieuw fors: “Dit is het begin van een tweede golf”, zegt Marc Van Ranst

“Dit is niet goed.” Viroloog Marc Van Ranst ziet in de forse stijging van het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag - 32 procent - het begin van een tweede golf. “Dit is een absolute wake-upcall, we moeten aan de slag”, zegt hij op Radio 1.

Het coronavirus is de voorbije dagen sterk aan kracht aan het winnen in ons land. Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen gaat telkens vlot boven de 100, en dus gaat ook het gemiddelde aantal nieuwe gevallen fors de hoogte in. Tegenover het gemiddelde van donderdag zien we vrijdag een stijging van 32 procent. Er worden nu elke dag gemiddeld 114,7 nieuwe besmettingen vastgesteld.

“Het is maanden geleden dat we nog zoveel nieuwe besmettingen hadden”, zegt viroloog Marc Van Ranst op Radio 1. “Het gemiddelde gaat de komende dagen zeker blijven stijgen. Ik denk dat we ons hier zorgen om moeten maken. Dit is een absolute wake-upcall. Iedereen moet afstand houden, mondmaskers dragen en het aantal sociale contacten beperken. De regel van 15 mensen per week is er daarom. Veel mensen houden zich er niet aan, maar het is nodig. We zien ook al mensen terugkeren van vakantie, we moeten dus écht aan de slag.”

Ook geen goed nieuws is dat de dagelijkse ziekenhuisopnames niet meer dalen. Er is sprake van een stabilisatie. “Dat baart mij zorgen”, zegt Van Ranst. “De kans is groot dat het ook gaat stijgen. Ik verwacht dat wel in de komende weken.” De stijging van het aantal besmettingen is nu bovendien zichtbaar in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies. “Dit is niet één hotspot, het zijn er verschillende. Met deze cijfers moet je toch zeggen dat je aan het begin zit van een tweede golf.”

Aan versoepelingen moeten we ons volgende week dus niet verwachten. “Dat zit er niet in.” Hij heeft het eerder over mogelijke verstrengingen in de toekomst, maar zover is het nog niet. Een tweede lockdown acht hij niet voor meteen. “Dat is moeilijk te organiseren zonder dat de economische schade enorm wordt, dus we gaan daar heel creatief mee moeten omspringen.”