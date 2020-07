“Jan Spooren en Jos Lantmeeters worden nieuwe gouverneurs van Vlaams-Brabant en Limburg”

N-VA’er Jan Spooren wordt de nieuwe gouverneur van Vlaams-Brabant en zijn partijgenoot en collega-Limburger Jos Lantmeeters van Limburg. Dat meldt Het Belang van Limburg vrijdag.

De aanstelling van drie nieuwe gouverneurs - in Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen - is een van de laatste wapenfeiten van de Vlaamse ministerraad voor het zomerreces tot begin september ingaat. Dat Carina Van Cauter (Open VLD) de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur zou worden, lag al vast.

Volgens Het Belang van Limburg zijn ook voor de twee andere provincies knopen doorgehakt. Limburg krijgt Jos Lantmeeters (N-VA) als gouverneur en in Vlaams-Brabant volgt Jan Spooren (ook N-VA) Lodewijk De Witte op. Lantmeeters zetelt al jarenlang in het Vlaams Parlement en Spooren is Kamerlid en burgemeester van Tervuren.