De 34ste titel voor Real Madrid is binnen. Dankzij een zege met weinig glans tegen Villareal. Maar ze volstond. En zelfs een nederlaag had volstaan aangezien Barcelona voor eigen publiek (sic) onderuit ging tegen het kleine Osasuna. In Catalonië zit de frustratie diep.

