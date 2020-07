Lugubere ontdekking op dak van McDonald’s: schoonmaker vindt gehalveerd lichaam van man

Een schoonmaker heeft een lugubere ontdekking gedaan op het dak van een McDonald’s vestiging in New York. Daar werd het lichaam van een man, of in elk geval een deel ervan, gewikkeld in plastic ontdekt. Aan Amerikaanse media bevestigen bronnen binnen de politie de vondst in stadsdeel The Bronx.

Het lichaam werd in de vroege ochtend rond 6 uur lokale tijd gevonden. Over het slachtoffer is volgens The New York Post nog niets bekend. Er heeft nog geen identificatie plaatsgevonden.

De melder vertelde aan de hulpdiensten dat er een half lichaam op het dak van de fastfoodketen lag. De autoriteiten konden dat gruwelijke detail nog niet bevestigen. Op foto’s gepubliceerd door Amerikaanse media is in ieder geval te zien dat er voeten buiten het plastic steken.

Schoonmaker

Een medewerkster van de apotheek in de buurt meldde aan The New York Post dat een schoonmaker het lichaam vond. “Ik heb gehoord dat het vanuit een ander raam het dak op is gegooid”, aldus Nathalia.

Volgens buurtbewoonster Marsha zag haar vriend het lichaam vanuit zijn woning liggen. “Het was omringd door vliegen. De geur kwam door het raam naar binnen.” Volgens haar vriend lag de dode man er mogelijk al een aantal dagen. “Het lichaam was doorweekt en lag in een plas regenwater.”

Onthoofding

De ontdekking van het lichaam komt een dag na het nieuws over de moord op een techmiljonair. De 33-jarige Fahim Saleh werd onthoofd aangetroffen in zijn luxe appartement in Manhattan. Rechercheurs vermoeden dat een professionele huurmoordenaar hem om het leven bracht.

De man lag op de zevende verdieping van de flat. Zijn lichaam was in stukken gesneden. Een elektrische zaag lag naast het slachtoffer, met de stekker nog in het stopcontact. Volgens politiebronnen waren de lichaamsdelen gesorteerd in verschillende plastic zakken en was er opvallend weinig bloed aanwezig.