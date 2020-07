Charles Michel voor belangrijke Europese top: “Met politieke moed is akkoord mogelijk”

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel hoopt dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders de komende uren en dagen een akkoord kunnen vinden over de Europese meerjarenbegroting en het corona-relancefonds. “Het worden moeilijke onderhandelingen”, verklaarde Michel voor aanvang van de top, “maar ik ben ervan overtuigd dat het met politieke moed mogelijk is om een akkoord te vinden”.

De 27 Europese staatshoofden of regeringsleiders komen vandaag/vrijdag voor het eerst sinds maanden opnieuw fysiek samen in Brussel voor een Europese top. Op de onderhandelingstafel liggen de nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de periode tot 2027 en een relancefonds dat de lidstaten moet ondersteunen in de aanpak van de coronacrisis, samen goed voor ruim 1.800 miljard euro aan uitgaven.

Dat de onderhandelingen erg complex worden beseft ook Europees raadsvoorzitter Charles Michel. “We staan vandaag voor zeer moeilijke discussies”, gaf hij aan voor aanvang van de top. “Dit gaat niet alleen over geld, maar over mensen, over de Europese toekomst en over onze eenheid.” Toch is de Belgische ex-premier ervan overtuigd dat de Europese leiders een akkoord kunnen sluiten, zei hij. “Met politieke moed is dat mogelijk.”

De voorzitter van de Raad krijgt alvast de ruggensteun van de Franse president Emmanuel Macron, die er “samen met (de Duitse Bondskanselier, red.) Merkel en Michel alles aan zal doen opdat er een akkoord gevonden wordt”. “Dit is een ambitieus moment voor Europa. We zitten midden in een crisis, niet alleen op vlak van gezondheid maar ook economisch en sociaal. We hebben solidariteit en ambitie nodig”, klonk het bij zijn aankomst in Brussel. Volgens het Franse staatshoofd zijn de komende uren “beslissend voor de toekomst van de EU”. “Er zal compromisbereidheid nodig zijn zodat de meerjarenbegroting en het relancefonds de economie en de samenleving kunnen opbouwen, zodat Europa nieuw leiderschap kan tonen op technologisch, klimatologisch en sociaal vlak.”