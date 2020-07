Dan toch: beelden van Vanden Borre op training bij Anderlecht

De voorbije weken was Anderlecht erg karig met info over Anthony Vanden Borre (32). Vorige week kon onze fotograaf nog exclusieve beelden maken van VdB op Neerpede, maar de club verzocht om die foto’s absoluut niet vrij te geven. De speler zelf had dat liever ook niet.

Toch heeft paars-wit nu toegevingen gedaan. Gisterenmorgen schoot de huisfotograaf kiekjes van een trainende Anthony Vanden Borre die zijn kans krijgt in de voorbereiding. De gewezen Rode Duivel is aangesloten bij RSCA zodat hij op zijn minst verzekerd is. Het is aan hem om een voetbaltoekomst af te dwingen bij paars-wit. Zo niet, krijgt hij wellicht een andere rol.

Foto: Photo News

