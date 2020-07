Tweede golf is een feit volgens virologen: “Onze bubbel moet mogelijk opnieuw kleiner worden”

Het aantal besmettingen is de voorbije dagen opnieuw fors toegenomen, het coronavirus wint duidelijk opnieuw aan kracht in ons land. Is de gevreesde tweede golf al begonnen, veel vroeger dan verwacht? Is er te vroeg versoepeld en moeten er opnieuw strengere maatregelen komen? “Onze bubbel moet mogelijk opnieuw kleiner worden, ja.”