Target AA Gent en KRC Genk kiest voor Ajax

Ajax heeft zich verzekerd van de diensten van aanvaller Mohammed Kudus. De negentienjarige Ghanees ondertekende bij de Ajacieden een overeenkomst voor vijf seizoenen. In België stond de naam van Kudus volgens diverse berichten de voorbije maanden op het verlanglijstje van onder meer Racing Genk en AA Gent. Ajax zou naar verluidt zo’n negen miljoen euro betalen aan het Deense FC Nordsjaelland.

“Het is een nieuwe stap voor mij en het voelt goed om in Nederland te zijn”, zei Kudus bij zijn presentatie in de Johan Cruijff Arena. “Ajax is een erg speciale club met een erg speciale cultuur. Die wil ik me graag eigen maken. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling voort te zetten bij Ajax en mijn droom na te jagen. Ik heb dit te danken aan mijn coaches en ploeggenoten bij FC Nordsjaelland en aan de Ghanese voetbalschool ‘Right to Dream’.”

Kudus is de derde aanwinst van Ajax voor dit seizoen, na de Braziliaanse aanvaller Anthony en de Nederlandse doelman Maarten Stekelenburg. Hij is inzetbaar als spits en vleugelaanvaller. De Ghanees kan ook als aanvallende middenvelder spelen, de positie die bij Ajax de afgelopen seizoenen werd ingevuld door Donny van de Beek. Van de Beek staat echter nadrukkelijk in de belangstelling van onder meer Real Madrid en Manchester United en lijkt komende zomer te zullen vertrekken.

Kudus, die twee caps telt bij Ghana, kwam de voorbije twee seizoenen tot 57 officiële duels voor Nordsjaelland, waarin hij veertien keer scoorde en drie assists gaf.

From now on, you're one of us. ??

(belga)