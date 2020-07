AS Roma-verdediger die ooit zes miljoen euro kostte op weg naar Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem zitten ze niet stil. Nadat het eerder deze week de transfer van Laurens De Bock afrondde, staat het nu op het punt om AS Roma-verdediger William Bianda (20) in te lijven.

De Fransman zal gehuurd worden mét aankoopoptie. Daarnaast zal Roma ook een groot deel van zijn loon blijven betalen. In 2018 betaalden de Romeinen nog zes miljoen euro aan Lens voor de centrale verdediger. Dat bedrag kon mede door bonussen zelfs oplopen tot elf miljoen. Bianda had het echter lastig in de Italiaanse hoofdstad en speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal van Roma. Na De Bock en Opare is hij al de derde defensieve versterking voor de fusieclub.