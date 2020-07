Thibaut Courtois brengt hulde aan Real-fans: “Deze titel is voor jullie”

Rode Duivel Thibaut Courtois heeft via zijn sociale media de fans van Real Madrid bedankt voor hun steun tijdens de race naar de 34ste titel. En hij roept hen op dit de komende weken te blijven doen. Straks staat immers nog de afwikkeling van de Champions League op het programma.

Courtois richt zich in zijn boodschap rechtstreeks tot de fans van de nieuwe Spaanse landskampioen. “De zaken zijn niet gemakkelijk geweest”, klinkt het. “Er was ontgoocheling, frustratie en woede. Maar er was ook geloof, hoop en karakter. Ik beloofde jullie dat het goed zou gaan en ik probeer altijd mijn woord te houden. Jullie bleven geloven: in de club, in de spelers, in mij.”

Foto: BELGAIMAGE

De nationale doelman roept de fans hen te blijven steunen. “Nu is het moment daar om te feesten”, klinkt het. “Deze titel hoort de fans toe, deze titel hoort jullie toe. Onze beloning is de zege, onze beloning is trots. Maar onze grootste beloning is het bewijs dat doorzettingsvermogen beloond wordt. Deze titel hebben we samen gewonnen. Laten we daarmee doorgaan. Hala Madrid!”

Bij Marca kwam Courtois ook nog eens terug op een eerder gedane uitspraak. De Limburger meldde in het begin van de lockdown dat hij niet akkoord kon gaan met een stopzetten van de competitie omdat hij in de titel geloofde, ook al telde Madrid op dat ogenblik een achterstand op de aartsvijand. “Die uitspraak is bij de Catalanen zwaar gevallen en meer dan eens kreeg ik te horen dat ik moest zwijgen”, aldus Courtois. “Maar ik had vertrouwen in het team en we zijn erin geslaagd. Tien matchen op rij winnen na twee maanden zonder competitie...”