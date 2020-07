Bomalarm op vliegtuig van Ryanair in Noorwegen

Een vliegtuig van Ryanair heeft tijdens zijn vlucht een bomalarm ontvangen. Het vliegtuig is op de luchthaven van Oslo in Noorwegen geland. Dat heeft de Noorse politie vrijdag bekendgemaakt via Twitter. De politie is massaal aanwezig op de luchthaven.

Volgens de Noorse radiozender NRK, die de luchthavenbeheerder Avinor citeert, was het vliegtuig opgestegen in Londen. Alle passagiers aan boord van het vliegtuig zijn uit het toestel gekomen en zijn intussen in de terminal van de luchthaven, zei een woordvoerder van Avinor aan NRK.

Ook elitetroepen van de politie zijn aanwezig op de internationale luchthaven van Gardermoen op vijftig kilometer van Oslo, net als ontmijners. Het passagiersvliegtuig werd door F-16-vliegtuigen van de Deense luchtmacht geëscorteerd, zo tweet de Deense minister van Defensie.