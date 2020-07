Britse prinses Beatrice in het geheim getrouwd

De Britse prinses Beatrice is vandaag getrouwd met Edoardo Mapelli Mozzi tijdens een geheime koninklijke bruiloft in Windsor, meldt The Sun.

Er waren ongeveer 20 gasten aanwezig op het huwelijk, onder wie ook haar oma, koningin Elisabeth en grootvader prins Phlip. Ook haar papa, prins Andrew, was aanwezig. De 31-jarige kleindochter van de koninging en Mozzi, een 37-jarige miljonair-projectontwikkelaar zouden al in mei trouwen in de Royal Chapel in het St James’s Palace in Londen, maar daar stak het coronavirus dus een stokje voor. In plaats van die uitgebreide ceremonie kwamen vandaag slechts 20 mensen samen die de sociale afstandsregels goed in acht hielden, bevestigt ook Buckingham Palace.

Het huwelijk komt er na een moeilijke periode voor de familie van prins Andrew. Door zijn banden met pedofiel Jeffrey Epstein werd hij gedwongen afstand te doen van zijn koninklijke plichten. Zelfs voor de pandemie was het eigenlijk al de bedoeling dat het feest in besloten kring zou plaatsvinden, nadat de prins een spraakmakend interview had gegeven rond Epstein.