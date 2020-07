Pierre Van Damme in coronacommissie: “We durven niet te zeggen, maar bepaalde sectoren moeten misschien jaar dicht”

Vaccinoloog Pierre Van Damme heeft vrijdag in de coronacommissie van het Vlaams Parlement gewaarschuwd dat ons land niet voorbereid is voor een tweede coronagolf, nu het aantal besmettingen weer stijgt. Hij wees op de mank lopende contactopsporing, en pleitte voor meer eenduidige en gerichte communicatie. Ook zei hij dat sommige sectoren - zoals delen van de evenementensector - “misschien een jaar” dicht moeten.

Volgens Van Damme kan sinds deze week niet alleen de vraag meer gesteld worden of we klaar waren voor een eerste golf, maar ook op een tweede golf, die zich dus al gevormd heeft. “En dan zou ik haast bij uitbreiding kunnen zeggen: ‘neen’. En dat is nog verontrustender, want we hebben er geen goed excuus voor. Bij de eerste golf kon je nog zeggen dat we het niet geweten hadden. En heel veel landen zaten in dezelfde situatie.”

De contactopsporing werkt niet, zei Van Damme. Hij illustreerde dat met de meest recente cijfers van de contactopsporing in Vlaanderen. Slechts 57 procent van personen die positief testen op het coronavirus zouden succesvol bereikt worden. Van die groep zou slechts 67 procent contacten doorgeven.

Verliezen veel tijd

Tijd voor een nieuw systeem is er niet, zei hij. Maar wachten tot eind augustus, wanneer het systeem naar verluidt op punt zou staan, is evenmin een optie. “Ik vrees dat we dan in tweede golf zitten met exponentiële gevolgen”, zei Van Damme hierover. In afwachting van meer efficiëntie moet er dus een systeem komen dat wel onmiddellijk resultaat geeft, klinkt het. “We verliezen momenteel veel tijd. Het virus is zich enorm efficiënt aan het herorganiseren en verspreiden. Het doet het omgekeerde van wat wij doen.”

Foto: Photo News

Van Damme merkte ook op dat de GDPR-wetgeving veel te strikt wordt toegepast. Zo moeten restaurantbezoekers in andere landen hun gegevens registreren. In België zou de GDPR-wetgeving dat verhinderen. “Maar waarom kan dat daar wel en hier niet?” Hij zei eveneens het gevoel te krijgen dat de GDPR-wetgeving soms wordt ingeroepen als excuus, omdat het systeem van contactopsporing onvoldoende flexibel is, bijvoorbeeld voor het toevoegen van extra vragen naar woonplaats of werk.

Verder pleitte de vaccinoloog voor één commissaris voor het coronavirus, naar analogie met de aanstelling van griepcommissaris Marc Van Ranst in 2007 voor de vogelgriep en later de Mexicaanse griep, en ebolacommissaris Erika Vlieghe in 2014. Dat moet meer eenduidige communicatie brengen. Ook hamerde Van Damme op het belang van gerichte communicatie naar bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld naar jongeren toe, in samenspraak met communicatie-experts.

Sectoren sluiten

“Bepaalde sectoren zullen moeten begrijpen dat ze misschien een jaar dicht zullen moeten”, voegde Van Damme er nog aan toe. “Dat durven we niet zeggen. Dat is keihard. Maar eigenlijk moeten ze dat weten, van bij het begin. En die sectoren zullen moeten ondersteund worden. Dat is ook de taak van de politiek. Maar het is heel duidelijk dat bepaalde evenementensectoren een jaar of anderhalf jaar hun werk niet gaan kunnen doen. We zien met de heropflakkering nu dat dat de realiteit is.”