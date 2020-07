Ex-wereldkampioen Andre Schürrle stopt op 29-jarige leeftijd met voetballen: “Ik heb het applaus niet meer nodig”

Voormalig wereldkampioen Andre Schürrle heeft in het Duitse weekblad Der Spiegel laten weten te stoppen met voetballen. De Duitser is nog maar 29 jaar oud. Woensdag maakte Borussia Dortmund al bekend dat zijn nog tot volgend jaar lopende contract werd ontbonden.

“Ik dacht al lang na over deze beslissing”, legde Schürrle uit. “Ik heb het applaus niet meer nodig.” De aanvaller verklaarde ook dat hij zich vaak eenzaam voelde in de voetbalwereld. “Zeker wanneer de hoogtepunten steeds meer uitbleven”, zei hij. “Je moet altijd een bepaalde rol spelen om in deze wereld te overleven.”

Het was al langer duidelijk dat de voormalige Duitse international en wereldkampioen van 2014 geen toekomst meer had bij Borussia Dortmund, de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. De winger werd in 2016 van Wolfsburg overgenomen, maar kon nooit bevestigen bij de Borussen en werd vervolgens uitgeleend, aan Fulham (2018-2019) en Spartak Moskou (2019-2020). De club uit de Russische hoofdstad dwong daarbij ook een aankoopoptie af, maar besloot die niet te lichten. Voordien kwam het jeugdproduct van Mainz uit voor Bayer Leverkusen (2011-2013) en Chelsea (2013-2015).

Schürrle was met Duitsland aanwezig op de EK’s van 2012 en 2016 en het WK van 2014 in Brazilië. Daar kroonde de Mannschaft zich tot wereldkampioen. Schürrle was dat WK een belangrijke speler voor Duitsland. In de finale tegen Argentinië werd hij na 89 minuten naar de kant gehaald. Tijdens de 1-7 zege in de halve finale tegen Brazilië scoorde hij als invaller twee keer. Op het WK in Rusland was Schürrle er twee jaar geleden niet bij. Zijn laatste optreden voor Duitsland dateert van 22 maart 2017.

(belga)