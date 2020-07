15-jarig meisje belandt in jeugdinstelling omdat ze haar huiswerk niet gemaakt heeft

In de Amerikaanse staat Michigan zijn honderden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de opsluiting van een meisje dat haar huiswerk niet gemaakt had.

Het kind - een Afro-Amerikaans meisje van 15 - had volgens een rechter in Detroit haar huiswerk niet tijdig ingediend tijdens de coronalockdown, waardoor ze midden mei opgesloten werd in een instelling. Grace, zo wordt het meisje genoemd, was half april op proef vrijgelaten door de jongerenrechtbank nadat ze vorig jaar beschuldigd was van aanranding en diefstal. Eén van de voorwaarden was dat ze haar huiswerk goed zou opvolgen. Volgens ProPublica, een bijstandsorganisatie dat zich het lot van Grace aantrekt, viel het begin van haar proeftijd samen met de start van de lockdown, waardoor het meisje “al snel overweldigd raakte zonder de persoonlijke steun van haar leraren”.

Een rechter oordeelde nadien dat het meisje “schuldig was omdat ze haar schoolwerk niet had gedaan en niet opstond voor school”. De rechter noemde Grace een ‘bedreiging’ voor de gemeenschap door de eerdere beschuldigingen tegen haar.

Maar medestudenten en leraren van de Groves High School in Detroit waren het niet eens met die beslissing en zijn massaal op straat gekomen. Ze droegen bordjes met boodschappen ‘Black Lives Matter’ en ‘Free Grace’. Een moeder van een van de leerlingen zei aan een lokaal nieuwsstation dat “dit nooit zou gebeuren met een blank kind”. Een ex-student zei: “Ik ken zoveel kinderen die hun huiswerk niet gemaakt hebben: niemand was gemotiveerd om iets te doen omdat de leraren geen les gaven.” Het Hooggerechtshof van Michigan zei donderdag dat het de zaak van Grace zou herzien.