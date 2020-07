In Genk mogen ze fier zijn op hun ex-spelers: Pozuelo geeft assist à la De Bruyne, Ryan pakt uit met wereldsave à la Courtois

Voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en Toronto FC hebben donderdag in Bay Lake (Florida) een uitstekende zaak gedaan in de Major League of Soccer (MLS). Ciman en co wonnen de Canadese derby tegen Montréal Impact, zijn ex-club, met 3-4. Montréal, dat gecoacht wordt door Thierry Henry, de voormalig assistent van de Rode Duivels, is na haar tweede nederlaag op rij dichtbij de uitschakeling.

Ciman kwam als invaller na een uur in het veld. Hij zag zijn ploegmakker Akinola uitblinken met een hattrick. Alejandro Pozuelo, de voormalige spelverder van Racing Genk, was opnieuw goed voor twee assists. Vooral zijn perfect afgemeten pass voor de 2-1 was heerlijk.

In de tussenstand in groep C leidt Toronto met vier punten na twee duels, voor New England Revolution (3 ptn na 1 duel), DC United (1 punt na 1 duel) en Montréal Impact (0 ptn na 2 duels).

De MLS werd midden maart na twee speeldagen stopgezet omwille van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Begin juli werd de competitie hervat met een groepsfase, die zal gevolgd worden door een knock-outsysteem. Alle spelers en staf verblijven in één ‘bubbel’ in Disney World in Orlando (Florida).

Het coronavirus stuurde de plannen bij de herstart al danig in de war. Dallas en Nashville moesten zich eerder al terugtrekken. Bij Dallas werden er elf besmettingen vastgesteld, bij Nashville negen. Woensdag werden bij de meest recente testfase geen bijkomende coronagevallen aangetroffen.

Foto: AFP

Trossard pakt punt dankzij Ryan

Leandro Trossard en Brighton hebben nog één punt nodig om zich mathematisch te verzekeren van het behoud in de Premier League. De Seagulls speelden donderdagavond 1-1 gelijk bij Southampton. Trossard werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Brighton leek dankzij een treffer van aanvaller Maupay (17.) een tijdje op weg naar winst, maar een lage schuiver van Ings (66.), voorbij Brighton-goalie Mathew Ryan (ex-Genk en Club Brugge), zorgde toch voor een 1-1 eindstand. Het was voor Ings al zijn twintigste competitiedoelpunt van het seizoen. Ryan pakte tussendoor wel uit met een kandidaat voor save van het seizoen.

.@MatyRyan doet een gooi naar de 'save van het seizoen'! 🤤 pic.twitter.com/va49KpiGMQ — Play Sports (@playsports) July 17, 2020

De 25-jarige Trossard is in zijn eerste seizoen in de Premier League tot dusver goed voor vijf goals en vier assists in dertig duels. Hij maakte vorige zomer de overstap van Racing Genk.

Brighton staat op twee speeldagen van het einde in de Premier League vijftiende, met 37 punten. Het telt daarmee zes punten meer dan Bournemouth en Aston Villa (beiden 31 ptn), die als achttiende en negentiende momenteel degraderen. Tussen hen in staan ook West Ham United en Watford (beiden 34 ptn) nog. West Ham en Watford, met Christian Kabasele, treffen elkaar vrijdagavond nog.