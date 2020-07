Vrienden verzamelen in recordtijd 50.000 euro om prothese voor Elia (18) te kopen

De vrienden van Elia Fontaine (18), de jonge vrouw die haar been verloor na een besmetting met het coronavirus, zijn er op vijf dagen tijd in geslaagd om de nodige 50.000 euro voor haar in te zamelen. Met dat geld willen ze onder meer een sportprothese voor haar laten maken, waardoor ze weer zal kunnen basketballen.

Elia Fontaine belandde op de eerste dag van de lockdown in het ziekenhuis met Covid-19. Drie weken lang lag ze in een coma. Machines moesten het werk van haar hart en haar longen overnemen, en daardoor kreeg ze problemen met haar bloeddoorstroming. Artsen moesten eerst haar tenen, en vervolgens haar rechterbeen amputeren.

De jonge vrouw uit het Waalse Wanze verraste iedereen door haar moed: “Dat ik mijn been verloor, is maar een detail in mijn leven, na alles wat ik de afgelopen maanden heb meegemaakt. Ik heb het al aanvaard.”

Elia Fontaine oefent elke dag in een revalidatiecentrum. Ze wil na de zomer opnieuw kunnen basketbal spelen met haar vriendinnen bij ‘Union Huy Basket’: “Het is meer dan een passie. Het is mijn hele leven.”

Het beoogde bedrag van 50.000 euro is behaald Foto: if

Daarom startte één van haar vrienden een ‘Go Fund Me’-pagina op. Hij wilde 50.000 euro inzamelen.

Met dat geld willen de vrienden onder meer een dure sportprothese voor haar kopen, waarmee ze opnieuw kan springen en rennen op een basketbalveld. Maar om een zo normaal als mogelijk leven te leiden, moet haar familie nog meer investeren: “We moeten ons huis wat aanpassen. Elia heeft natuurlijk ook een wat meer esthetische prothese nodig. Dat is belangrijk voor een meisje van 18 jaar”, zei haar moeder deze week.

Het verhoopte bedrag is nu dus al na vijf dagen bereikt. Maar liefst 964 mensen hebben geld gestort.