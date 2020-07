Vakantiestress in combinatie met coronastress: zo ga je daar volgens Vlaanderens bekendste stressdokter mee om

Met het bouwverlof begint de vakantie nu echt. Maar of we gauw in ontsnappen-modus geraken, dat is twijfelachtig. Naast de klassieke vakantiestress komt er dit jaar nog eens coronastress bij, door onzekerheid en verminderde autonomie. Stressdokter Luc Swinnen – auteur van Rust voor je brein – licht toe en geeft tips: “Tracht dit jaar vooral veel te mijmeren.”