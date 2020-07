Strenge maatregelen in Barcelona na nieuwe “verontrustende” besmettingen: “Blijf thuis”

Met een nieuwe golf van coronabesmettingen in Catalonië, maakt ook de stad Barcelona en het stedelijke gebied eromheen zich klaar voor maatregelen om de opmars van het virus in te dammen. In en rond Barcelona verdrievoudigde het aantal besmettingen de afgelopen week. In ons land gaf Buitenlandse Zaken de regio’s Catalonië en Aragon vrijdag code oranje.