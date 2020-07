Code oranje voor Spaanse regio’s Aragon en Catalonië, ook reisadvies VK aangepast

De Spaanse regio’s Aragon en Catalonië kleuren voortaan oranje in het nieuwe reisadvies van Buitenlandse Zaken. Vertrekken kan nog, maar verhoogde waakzaamheid is geboden. Bij terugkeer zijn een test en quarantaine niet verplicht, maar ze worden wel aanbevolen. Ook voor het Verenigd Koninkrijk zijn er wijzigingen in het reisadvies.

De Catalaanse regering riep bewoners van Barcelona vrijdag op om thuis te blijven. Al wie dus naar het grootstedelijke gebied gaat - ook Belgen - worden verwacht er binnen te blijven. De Catalaanse regering breidde zo het gebied uit waar beperkende coronamaatregelen weer van kracht zijn.

Voor het Catalaanse district Segria, waar vroeger al beperkende maatregelen ingevoerd werden, kondigde Buitenlandse Zaken in zijn reisadviezen al eerder code rood af: reizen naar dat gebied is verboden. Bij terugkeer zijn een test en quarantaine verplicht.

In het reisadvies dat vrijdag geüpdatet werd, wordt voortaan ook quarantaine en test aanbevolen voor wie terugkeert uit de Britse regio North West. Dat is de regio waar steden als Liverpool en Manchester deel van uitmaken. Aan wie terugkeert uit het noorden van Wales wordt niet langer gevraagd om zich te laten testen of in quarantaine te gaan.

Verder blijft het reisadvies ongewijzigd. Niet-essentiële reizen zijn niet alleen verboden naar delen van Spanje, maar ook naar delen van Portugal en het Britse Leicester. Meer informatie op de website van Buitenlandse Zaken. Reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk blijft verboden voor niet-essentiële, toeristische reizen.