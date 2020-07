Speelt Jan Vertonghen zondag zijn laatste thuiswedstrijd voor Tottenham? “Niet aan mij om dat te zeggen”

Tottenham speelt komende zondag zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen het Leicester City van Youri Tielemans en Dennis Praet. En dat wordt mogelijk de laatste keer dat Jan Vertonghen in het witte thuisshirt van de Spurs speelt.

Vertonghen is einde contract bij de ploeg uit Londen, die momenteel pas zevende staat in de Premier League. Hij wordt gelinkt aan onder andere het Inter van Romelu Lukaku.

“Ik kan niet zeggen of zondag Jan Vertonghen’s laatste thuiswedstrijd zal zijn”, aldus trainer José Mourinho op zijn persconferentie. “Het is niet aan mij om dat te zeggen. Iemand die nog maar acht maanden voor deze club werkt, kan niet praten over iemand die al acht jaar schitterend werk levert. Het enige wat ik kan zeggen is dat het elke dag een plezier is om met een man van zijn status te werken. Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over Jan. Zijn toekomst , dat is aan hem. Acht jaar bij één club, dat betekent veel in het moderne voetbal.”