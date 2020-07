Antwerpen zet eigen contactonderzoek op met speurders uit de zorg

In Antwerpen loopt een proefproject om contactspeurders te zoeken die actief zijn in de zorgsector. Dat heeft vaccinoloog Pierre Van Damme vrijdag gezegd in de coronacommissie van het Vlaams Parlement en wordt bevestigd door provinciegouverneur Cathy Berx. Het aparte contactonderzoek moet snel van start gaan, om info te verzamelen uit nieuwe broeihaarden van het coronavirus.

Pierre Van Damme kondigde het project vrijdag aan in het Vlaams Parlement. “De provincie Antwerpen gaat vrijwilligers zoeken bij verpleegkundigen, psychologen, artsen, om hen klaar te stomen om huisartsenpraktijken te ondersteunen.” Het initiatief is volgens Van Damme nodig omdat het callcenter voor contactonderzoek niet goed genoeg werkt. “De mensen die nu in sneltempo opgeleid zijn, zijn volgens mij niet de juiste contact tracers. We moeten daar eerlijk in zijn.”

Gouverneur Cathy Berx bevestigt dat tijdens de provinciale crisiscel op donderdag is overlegd over een eigen contactonderzoek. “Er werd ons gesignaleerd door een huisarts uit Borgerhout dat hij een toename in het aantal coronagevallen merkte, maar dat het heel lang duurt voor deze mensen telefoon krijgen van het contactcenter. Bovendien werd er niet gepeild naar bijvoorbeeld reizen of hoe die mensen zich verplaatst hadden.”

Daarom komt er nu een apart contactonderzoek op plaatsen in de provincie waar het virus zich opnieuw lijkt te verspreiden. “We willen niets doen dat haaks staat op federale of Vlaamse initiatieven, maar er is op dit moment geen tijd te verliezen”, zegt Berx. “Daarom zoeken we een aantal mensen om in afwachting van het Vlaamse contactonderzoek al fijnmazige, snelle info te verzamelen en te ontdekken waar nieuwe clusters ontstaan.”

Het onderzoek gebeurt kleinschalig, in eerste instantie wordt gekeken naar de postcodes 2060 in Antwerpen en 2140 Borgerhout. Er zal naast telefonisch ook gewerkt worden met ‘field agents’ die gaan aanbellen bij mensen die hun telefoon niet opnemen. “Deze fieldagents gaan ook overleggen met lokale besturen, om bijvoorbeeld mensen in een kwetsbare situatie te bereiken.”

Volgende week zal opnieuw overlegd worden over het project. Bedoeling is om vrijdag van start te gaan.