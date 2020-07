UITGELEGD. Welke maatregelen kan jij nemen om water te besparen?

Het water dat uit de kraan komt, is kostbaar goed waar we maar beter zorgzaam mee omspringen. Volgens een rapport uit 2019 van het World Resources Institute rond het tekort aan water wereldwijd staat ons land op de 23ste plaats. Daarmee doen we slechter dan bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Namibië. Vooral onze hoge bevolkingsdichtheid en schaarse onverharde ruimte die nog elke dag inkrimpt, maken dat we met een hoog tekort aan water kampen. Naast oplossingen als een efficiënter gebruik in de landbouw kunnen wij ook zelf ons steentje bijdragen. Van de kraan dichtdraaien wanneer je je tanden poetst tot een douche nemen in plaats van een bad. Dit kan jij doen om water te besparen.