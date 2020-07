Drie coronabesmettingen op scouts- en chirokampen

Bij scouts- en chirokampen zijn er de jongste dagen drie besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Dat is vrijdag vernomen bij Chirojeugd Vlaanderen en bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Bij de scouts waren er de voorbije dagen twee kampen waar een besmetting is opgedoken, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. “Een jongere werd twee dagen na thuiskomst van een kamp ziek en testte toen positief. We hebben alle leden en hun ouders vervolgens op de hoogte gebracht. Hun huisarts volgt nu op of ze in quarantaine moeten, maar waarschijnlijk is dat wel zo”, zegt Van Reusel.

Op een ander kamp testte een foerier positief. Dat gebeurde op een voorkamp, dus toen leden nog niet aanwezig waren. “We bekijken nu, in samenspraak met de huisarts, of het kamp kan doorgaan. Als die foerier in een afzonderlijke bubbel zat, zou dat mogelijk zijn.”

Geen nieuws is goed nieuws

Van Reusel merkt op dat twintig à dertig jongeren van andere kampen eveneens ziek huiswaarts keerden, maar allen negatief testten. Die kampen konden dus allemaal blijven doorgaan. Tot nu toe is met andere woorden geen enkel kamp vroegtijdig stopgezet. Van Reusel voegt eraan toe dat bij een vastgestelde besmetting de betrokken ouders steeds worden gecontacteerd. “Geen nieuws is dus goed nieuws.”

LEES OOK. Scouts boos over behandeling van kind met coronasymptomen: “Mocht zelfs niet naar toilet”

Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen, meldt één besmetting op een kamp van de Chiro van Jezus-Eik (Overijse) in het Limburgse Kinrooi. Het kamp was aan zijn laatste dag toe en moest dus niet vroegtijdig beëindigd worden. Een vijftigtal andere jongeren van de groep en leiding werden getest, maar bleken negatief. “Zij moeten nu wel in quarantaine”, zegt Cools. “Binnen tien dagen worden ze opnieuw getest en dan is het hopelijk voorbij.”

Volgens Cools gaan er ongeveer honderdduizend Chirojongen deze zomer op kamp en is één bevestigde besmetting tot nu toe dus eigenlijk weinig. “In vergelijking met wat we nu zien gebeuren in de bredere maatschappij, hebben wij het eerste deel van de vakantie goed doorstaan”, zegt hij.

Bij de scouts klinkt een gelijkaardig geluid. Het systeem van de kampbubbel heeft zijn nut bewezen, zegt Van Reusel. “Tegelijk is het belangrijk om te benadrukken dat de leiding met veel zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidszin de maatregelen heeft opgevolgd.”