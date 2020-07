Onheilspellende boodschappen van bobo’s bij Real Madrid en Barcelona: “Anders worden we Milan of Manchester United”

De Spaanse titel is dit jaar voor Real Madrid en dus niet voor FC Barcelona. Na afloop lieten twee bobo’s van de topclubs onheilspellende boodschappen op de wereld los.

Eerst was het de beurt aan Victor Font, de zakenman die volgend jaar voorzitter van de Catalaanse club wil worden. Hij eist veranderingen bij de club van Lionel Messi.

“Als we niets doen, loopt Barcelona het risico het nieuwe AC Milan of Manchester United te worden”, zei hij aan de BBC. “Een club met een rijke historie vol successen, maar die nu niet meer voor de grote prijzen meedoet. Je ziet in de Premier League een aantal goed geleide clubs. Zelfs hele landen sponsoren een club terwijl we in een tijd leven dat de financiën bij veel clubs niet goed zijn.”

Milan veroverde voor het laatst de Italiaanse titel in 2011, het laatste kampioenschap van Manchester United dateert van 2013. Font wil de selectie van Barcelona verjongen,het Camp Nou renoveren en de gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk houden.

“We zullen echt wat moeten veranderen”, aldus de zakenman die volgend jaar tijdens de verkiezingen de strijd aan wil gaan met Josep Bartomeu, de huidige voorzitter van Barcelona. Hij wil Xavi als hoofdtrainer aanstellen en Lionel Messi bij Barcelona houden. “We moeten hem snel perspectief geven. Hij moet de indruk krijgen dat hij in de laatste jaren van zijn loopbaan bij ons nog prijzen kan winnen.”

Foto: Photo News

“Geen grote transfers”

Daarna had Real-voorzitter Florentino Perez slecht nieuws voor de supporters van de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois.

“Grote transfers? Nee, die komen er niet. De situatie is heel slecht op dit moment. Het is moeilijk om aan de ene kant onze huidige spelers om een salarisverlaging te vragen en aan de andere kant grote aankopen te doen. Daar kunnen we mee wachten. Real Madrid zal pas opnieuw de beste spelers vastleggen als de situatie is veranderd”, doelde Perez op de coronacrisis.

“Dit was een moeilijk seizoen. Als onze spelers niet vrijwillig hadden ingestemd met het aanpassen van hun salaris, dan had de club verlies geleden. Dit is echt een speciale situatie.”