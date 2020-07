Na zes dagen op de vlucht toch gevat: politie pakt “Woudrambo” op

Yves Rausch, de man die sinds zondag al op de vlucht was voor de Duitse politie, is gevat. Dat meldt Bild. Opvallend: de politie had net de klopjacht op een lager pitje gezet en Rausch aangeboden om zich aan te geven.

Rausch werd vrijdagnamiddag gevat door de politie, de agenten vonden ook 4 vuurwapens aan bij hem. Verdere details over de arrestatie zijn er nog niet. De zoektocht was sinds zondag al hevig aan de gang in het Duitse Oppenau. Rausch had 4 agenten ontwapend en één van hen bedreigd met een pistool. Daarop was hij in het bos gevlucht. Hij zou een kruisboog bij zich gehad hebben en mogelijk nog meer wapens. De politie zette een klopjacht in met zo’n 200 agenten, toch konden ze Rausch - die het gebied goed kent - niet vinden. De moeder van Rausch had in een interview al laten verstaan dat de politie hem nooit zou vinden én dat haar zoon vanzelf wel uit het bos zou komen.

“Op basis van gesprekken met mensen die hem kennen, oordelen we dat Rausch misschien toch niet meer zo gevaarlijk is”, zei een woordvoerder van de politie. Daarom verandert ook de strategie: actief zoekt de politie niet meer, maar ze vragen wel dat hij zich zou aangeven. “Als je kunt, een telefoon hebt of ergens kunt telefoneren, geef ons dan een seintje. We zijn niet op zoek naar de confrontatie. Als alles goed gaat, is dit binnen een week opgelost”

Rausch riskeert tot 15 jaar cel. Maar, bendadrukt de politie, “Als hij meewerkt en zich goed gedraagt en berouw toont, kan er een milder oordeel volgen.”