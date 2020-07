VUB-professor Psychologie: “Ga er tijdens tweede golf niet van uit dat mens rationeel handelt”

Bij een mogelijke tweede golf van het coronavirus mag er vooral niet van uitgegaan worden dat de mens handelt op basis van rationeel gedrag. Zo klinkt het in een analyse van VUB-professor psychologie, Timothy Desmet, in het e-book ‘Post Viraal naar een Nieuw Normaal’. Volgens Desmet is de reden waarom vele mensen de lockdownmaatregelen aan hun laars lapten, volledig te verklaren vanuit de menselijke psychologie en moet daar meer rekening mee worden gehouden bij een tweede golf.

“Door geen rekening te houden met de bevinding dat mensen heel vaak emotioneel, instinctief en onbewust handelen, waren de gevolgen van de crisis erger dan nodig. Inspelen op hoe de hersenen van mensen functioneren, had een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het succes van de lockdown en de exitstrategie”, zegt Desmet.

Hamsteren

De reden waarom mensen zich vaak niet hielden aan de adviezen en richtlijnen van politici, beleidsverantwoordelijken en experten is volgens de professor gemakkelijk psychologisch te verklaren. “De mens handelt op basis van individuele overleving. Hamsteren is vanuit dit standpunt dan ook de logica zelve. De overheid die communiceert over tekorten in de winkels in combinatie met beelden in de media van ellenlange rijen aan de supermarkten is voor velen reden genoeg om toch maar het zekere voor het onzekere te nemen”, klinkt het.

Vals optimisme

Bovendien zouden mensen de kans dat er iets ergs kan gebeuren lager inschatten bij zichzelf dan bij iemand anders, wat voor een vals optimisme zorgt. Ook sociale factoren spelen mee. De mediaverslaggeving over mensen die de regels niet volgen leidt tot imitatiegedrag, en onwennige blikken bij het dragen van een mondmasker blijkt vaak een reden om het niet te dragen.

De psycholoog pleit ervoor om sterker in te zetten op het ‘nudgen’ van beelden. “Nudgen of mensen een zacht duwtje in de rug geven, is erg nuttig om gedrag te wijzigen”, aldus Desmet. Beelden over de dramatische situatie in de Italiaanse ziekenhuizen of het mondmasker aantrekkelijk maken op modegebied kunnen zo een positief effect hebben, aldus de professor nog.