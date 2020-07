Waasland-Beveren speelt vanaf 19u00 een oefenwedstrijd in Parijs tegen Paris Saint-Germain. Nee, dit is geen grap. De Waaslanders kijken wereldsterren als Kylian Mbappé, Neymar en Mauro Icardi in de ogen in het Parc des Princes. De match is hier live te volgen.