Jan Jambon vraagt Sophie Wilmès om Nationale Veiligheidsraad vervroegd samen te roepen: “Laten we hier verstandig mee omgaan”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt aan premier Sophie Wilmès om de Nationale Veiligheidsraad vervroegd samen te roepen. De volgende vergadering van de Veiligheidsraad was gepland voor volgende week donderdag. Maar gezien de stijging van het aantal nieuwe besmettingen dringt Vlaams minister-president Jan Jambon er bij premier Wilmès op aan om sneller samen te komen. Dat heeft Jambon vrijdag laten weten na afloop van de laatste Vlaamse ministerraad.

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen baart Jambon “grote zorgen”. “Laten we hier verstandig en doortastend mee omgaan, maar niet in paniek slaan”, zegt de minister-president. “We hebben lessen getrokken uit de voorbije maanden. We zijn er van overtuigd dat we vandaag beter gewapend zijn om deze pandemie te gaan beheersen.”

Nonchalanter gedrag

Jambon dringt er bij de bevolking opnieuw op aan de “ernst van de toestand” onder ogen te zien en de regels strikt na te leven. Veel Vlamingen houden zich volgens hem goed aan de regels. Maar tegelijk zijn er ook mensen die “denken dat het kwaadste voorbij is”. “En zeker nu het zomert, lijken we ons allemaal al eens wat nonchalanter te gedragen”, aldus Jambon.

Jambon zegt dat zijn regering er alles aan wil doen om de nieuwe opstoot in te dijken. “We volgen dit op van minuut tot minuut. De diensten van de Vlaamse overheid zullen hard blijven doorwerken”, klinkt het. Tegelijk vraagt de Vlaamse minister-president dus aan federaal premier Sophie Wilmès om de Nationale Veiligheidsraad (NVR) versneld samen te roepen.