AA Gent en Antwerp oefenen tegen het Olympique Lyon van Jason Denayer

AA Gent en Antwerp oefenen in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League allebei tegen de Franse topclub Olympique Lyon, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Bij de stopzetting van de competitie stond Lyon op de zevende plaats. Voor het eerst sinds 1997 greep het daardoor naast Europees voetbal.

AA Gent ontvangt Lyon op woensdag 22 juli in de Ghelamco Arena, twee dagen later zakken de Fransen naar de Bosuil af voor het duel tegen Antwerp. Aanvankelijk werd er in dezelfde periode ook een oefenduel gepland tegen Anderlecht, maar dat lijkt niet door te gaan. Paars-wit oefent op 25 juli twee keer tegen FC Nantes.

Gent speelt in de voorbereiding nog tegen Club Brugge, Racing Lens, FC Metz en Zulte Waregem. Antwerp oefent op 18 juli tegen FC Utrecht. De wedstrijden vinden achter gesloten deuren plaats.