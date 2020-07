“Limburgse verpleegkundigen mentaal niet klaar om heropflakkering aan te pakken”

De Limburgse ziekenhuizen zijn klaar om een eventuele tweede golf van coronabesmettingen op te vangen. Op logistiek gebied zien de ziekenhuizen niet meteen een probleem, maar de verpleegkundigen zitten er op mentaal vlak wel helemaal door. Ze zijn niet klaar om een tweede golf op te vangen, klinkt het.

“Als ziekenhuis zijn we snel in staat om te schakelen en opnieuw naar een gescheiden instroom te gaan waarbij we die patiënten in volledig aparte circuits kunnen leggen”, zo laat verpleegkundige en paramedische directeur Jeroen Ruysden van het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder weten.

“Maar we zijn niet klaar op mentaal vlak. We hadden gehoopt dat alle zorgmedewerkers konden genieten van een vakantie”, zegt Ruysden. “We hebben medewerkers die aan het front hebben gestaan en waar het echt wel heel diep zit.”

Dat bevestigt ook Yves Breysem, de algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. “We hebben nog geen toevloed van opnames. Maar ook wij maken ons zorgen over de mentale weerstand van ons personeel. Dat tracht nog wat verlof te nemen. Als er een tweede golf in de komende weken moest aankomen, is dat onze grootste zorg.” Bovendien zijn ook heel wat verpleegkundigen momenteel op vakantie, maar dat is niet meteen een probleem, klinkt het in Hasselt.

“Wat we verwachten is dat de stijging die we meegemaakt hebben begin maart, dat die tijdens de tweede golf meer afgevlakt zal zijn, zodat we geleidelijk aan meer en meer patiënten gaan opnemen en meer diensten gaan moeten ‘bestaffen’“, zegt Breysem. Er is momenteel voldoende personeel om de eerste diensten te bemannen.

De ziekenhuizen hebben ondertussen de eerste golf van coronabesmettingen geëvalueerd en verschillende acties ondernomen om een tweede golf van besmettingen op te kunnen vangen.”Organisatorisch zijn we er klaar voor”, zo klinkt het in Hasselt. “Onze stocks beschermingsmiddelen zijn aangevuld. Zelfs meer dan dat we in maart en april, tijdens onze piekmomenten, nodig hadden.”

Momenteel zijn de triageposten via de Limburgse huisartsenposten nog volop actief. Maar de ziekenhuizen zijn klaar om die, indien nodig, ook opnieuw op te starten in de eigen spoedafdelingen.