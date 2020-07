We waren al vergeten dat hij bestond: een normale Belgische zomer

Met temperaturen boven de 25 graden krijgen we zaterdag de eerste echte zomerdag in juli. Denk nu niet dat we vertrokken zijn voor een lange warmteperiode. Integendeel: juli dreigt voor het eerst sinds 2016 kouder te worden dan gemiddeld. Het contrast met de voorbije jaren, toen we van hittegolf naar hittegolf puften, is groot. “Dit is wel degelijk normaal zomerweer, maar door alle hitterecords zijn we dat vergeten”, zegt weerman Frank Deboosere.