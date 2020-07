De tweede golf kan de eerste overtreffen: “Kijk maar naar wat zich in de VS afspeelt”

Het beruchte reproductiecijfer bevindt zich ‘stabiel en significant’ boven de 1. De epidemie trekt zich dus langzaam weer op gang, maar waar gaat het heen? Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) ziet twee mogelijkheden. Of het blijft bij een ‘vluchtheuveltje’, of we gaan naar Amerikaanse toestanden waar de tweede piek de eerste heeft overtroffen. “Welk van de twee het wordt, hangt af van ons gedrag en van de overheid.”

Florida is een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Eind april toeterde de gouverneur dat de corona-uitbraak in zijn staat onder controle was en maatregelen konden worden versoepeld. Vandaag is de epidemie ...