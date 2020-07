Topman Agentschap Zorg en Gezondheid: “Grootste vrees voor het najaar is tekort aan testcapaciteit”

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid Dirk Dewolf wil bij een volgende opstoot van het coronavirus vooral vermijden dat de woonzorgcentra opnieuw te kampen krijgen met een gebrek aan testcapaciteit. Dat zei hij vrijdagmiddag tijdens een hoorzitting in de coronacommissie van het Vlaams parlement. “In de cruciale maanden van maart en april was er amper een groei van de testcapaciteit. Die is pas gebeurd toen er al veel leed was geleden”, klonk het.

De coronacommissie van het Vlaams parlement onderzoekt al enkele weken hoe Vlaanderen de coronapandemie heeft aangepakt. In eerste instantie staat daarin vooral de soms schrijnende situatie in de woonzorgcentra centraal, maar ook de andere beleidsdomeinen komen aan bod. Vrijdagmiddag was het de beurt aan Dirk Dewolf, de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, om de aanpak crisis toe te lichten.

Dewolf stond onder meer stil bij het gebrek aan testmateriaal waar heel Vlaanderen, en dus ook de woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen, mee te kampen hadden. “Als u mij vraagt wat mijn grootste vrees is voor het najaar, dan is dat een gebrek aan testcapaciteit”, zei hij. “In de cruciale weken van maart en begin april was er amper een groei van de testcapaciteit. We zijn pas aan 5.000 tests per dag gekomen - in heel België - op het hoogtepunt van de coronapiek, maar toen was veel leed al geleden in de woonzorgcentra.” Volgens Dewolf was de schaarste op een bepaald moment zo groot dat het Agentschap medewerkers liet rondrijden om hier en daar niet gebruikt testmateriaal op te halen en de restjes samen te rapen om noodlijdende voorzieningen alsnog van enkele tests te voorzien.

Intussen is het aantal tests wel gevoelig opgevoerd, “een verdienste van minister De Backer”, aldus Dewolf. “Intussen zijn we een van de weinige landen waar alle bewoners en personeelsleden van zorgvoorzieningen zijn getest, maar helaas gebeurde dat niet op het moment dat we het het meeste nodig hadden.”

Verder stipte Dewolf nog een aantal gekende problemen aan. Zo waren de zorgvoorzieningen in Vlaanderen erg kwetsbaar door de tekorten aan beschermingsmateriaal en testen, verliep de samenwerking tussen de woonzorgcentra en de ziekenhuizen niet altijd even vlot.

Volgens Dewolf moet - in voorbereiding op een tweede grote uitbraak van het virus - nu vooral bekeken worden welke factoren kunnen verklaren waarom bepaalde woonzorgcentra grote uitbraken kenden en andere niet, en waarom het sterftecijfer in verhouding tot het aantal besmettingen in bepaalde voorzieningen stukken lager ligt dan in andere. “Daar hebben we nu nog te weinig zicht op, daar zal wetenschappelijk onderzoek voor nodig zijn.” Daarnaast moet Vlaanderen volgens Dewolf ook nadenken over het “woonzorgconcept van de toekomst, die onze samenleving wenst”.

