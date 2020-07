Affaire met Elon Musk, nep verwondingen en veel agressiviteit: zo eindigde week twee van het proces van Johnny Depp

Het was een intense week voor Amber Heard en Johnny Depp. Tijdens de negende dag van het proces van Johnny Depp tegen The Sun vertelden verschillende getuigen over de “valse verwondingen” van Amber Heard en kwam ook de affaire van Heard met Elon Musk ter sprake. “Ik geloof dat hij mevrouw Heard een paar keer per week bezocht en dat hij altijd op bezoek kwam als meneer Depp niet thuis was”, zei Depp’s conciërge vrijdag.