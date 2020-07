OEFENMATCHEN. Enkel maar goed nieuws voor Genk in oefenzege, Cercle Brugge onderuit tegen moederclub

Enkele dagen na de 3-1 zege tegen tweedeklasser Union Sint-Gillis heeft Racing Genk vrijdag de Nederlandse tweedeklasser Excelsior Rotterdam met 4-1 geklopt in een oefenwedstrijd. Paul Onuachu vierde na zijn coronabesmetting zijn rentree bij de Genkies, aanwinst Cyriel Dessers scoorde zijn eerste doelpunt.

Theo Bongonda zorgde met twee treffers in de eerste helft (6. en 34. pen) voor een 2-0 ruststand, na de pauze kwam Excelsior zowaar terug in de wedstrijd en dat resulteerde iets meer dan een kwartier voor affluiten in de aansluitingstreffer van Elias Omarsson (73.). Neto Borges maakt er even later echter 3-1 van, Dessers zorgde in het slot nog voor de 4-1 eindstand.

Foto: Photo News

Cercle verliest van moederclub

Een galamatch achter gesloten deuren, het is eens wat anders. De fans konden de match tegen moederclub AS Monaco wel via livestream volgen. Dat er een band is tussen beide clubs bleek in de vooravond al bij een eerste blik op het wedstrijdblad. Op de bank bij de Monegasken zaten met Biancone, Forster en Panzo drie jongens die tot voor een paar maanden nog bij Cercle speelden. Voor de nieuwe Cercle-coach Paul Clement, naar Brugge gehaald door de bazen in het Prinsdom, blijft het nog wat behelpen. Niet nieuw sinds de samenwerking Cercle-Monaco want de Russische eigenaars in het Prinsdom zijn geen snelle beslissers. Toch is er veel ambitie en CEO Oleg Petrov en Monaco TD Paul Mitchell verbleven de afgelopen dagen in Brugge en legden grote plannen op tafel.

De Noor Hauge en de Senegalees Kanouté zijn al lang aangekondigd maar laten wel nog steeds op zich wachten. Ook covid en de onzekerheid in de JP-League over het format, werken de vertraging naar verluid wat in de hand. In afwachting van de nieuwkomers laat Clement Omolo nog altijd testen met een proefcontract. Ook de jongeren Decoster en Vanhoutte, vorig seizoen nog uitgeleend aan Tubeke, stonden vandaag in de basis.

Het klasseverschil tussen de twee ploegen van dezelfde eigenaar werd al snel duidelijk in het lege Jan Breydelstadion. Monaco liep meteen O-2 uit maar Cercle kon na enige tijd toch een paar tegenprikken uitdelen. In de tweede helft verving Monaco, dat pas vandaag in Brugge neerstreek en straks nog terugvliegt, zowat de hele ploeg. Ook de ex-spelers mochten opdraven in de hen vertrouwde omgeving. Biancone zij binnenkort zelfs terugkeren naar Cercle.

Door de vele wissels verdween het tempo wat uit deze galamatch. Eerste nederlaag voor Cercle in deze voorbereiding maar het blijft nu vooral wachten op de nieuwkomers. Met Eddie Lattimore is alvast ook een extra Engelse trainer op komst. (Koen Verdruye)

Cercle: Warleson, Vanhoutte, Ueda, Taravel (Raux-Yao), Decoster, Omolo (78’ Deuro), Hoggas, Hotic, Velkovski (77’ Corryn), Gory, Mbenza(46’Somers)

Doelpunten: 6’ Ben Yedder 0-1, 10’ Golovin 0-2