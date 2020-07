Langverwachte overname van Moeskroen door Lille is eindelijk rond

Moeskroen kondigt zaterdag in een persconferentie de overname door de Franse eersteklasser Lille aan.

Die overname hing al maanden in de lucht, maar bleef de voorbije maanden aanslepen doordat Lille niet over één nacht ijs wilde gaan en de regels omtrent buitenlandse overnames bijzonder streng zijn in Frankrijk. Dat bracht Moeskroen in een lastig parket. Zolang de overname niet getekend was, kon het geen transfers en geen nieuwe aanstellingen doen. Daardoor telde het afgelopen week volgens zijn clubwebsite zelfs maar één verdediger en was er op papier nog geen trainer of CEO aangesteld.

Drie weken voor de start van de competitie komt de langverwachte handtekening er dus toch op Le Canonnier en kan de echte voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. Daarvoor staat Fernando da Cruz al klaar om officieel over te nemen als nieuwe coach en trainen al een zestal jonge talenten van Lille mee bij Moeskroen. Om 18 uur zullen beide clubs het in een oefenwedstrijd tegen elkaar opnemen.