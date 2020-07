Nog geen ‘Arizona-vergadering’ met zes partijen in zicht

Er is nog geen gezamenlijke vergadering gepland met de voorzitters van de zes partijen die een Arizonacoalitie zouden kunnen vormen (MR, Open Vld, CD&V, N-VA, SP.A en cdH). Volgens De Morgen is er tussen N-VA, PS en SP.A discreet overleg geweest over een mogelijke paars-gele regering.

De voorzitters van drie partijen, Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V), proberen al weken om zes partijen rond de tafel te krijgen om een regering zonder de PS te vormen. De SP.A, de zusterpartijen van de PS, wil echter voldoende garanties dat er rekening gehouden zal worden met de inhoudelijke SP.A-prioriteiten.

Een vergadering met de sherpa’s - de belangrijkste adviseurs van de partijvoorzitters - is donderdag op niets uitgedraaid. Vrijdagavond zou er opnieuw zo’n vergadering zijn, maar het is lang niet zeker of die doorgaat.

MR-voorzitter Bouchez blijft er goede hoop in hebben. Op zender LN24 zei hij vrijdag dat de onderhandelingsnota die ‘de drie koningen’ uitwerken als basis voor onderhandelingen goed opschiet. Bouchez hoopt nog altijd voor 21 juli, de nationale feestdag, de zes partijen rond de tafel te brengen.

Bouchez wil de nota ook overmaken aan de PS én de groenen. “We zijn begonnen met de zes partijen die geen exclusieven stellen tegenover andere partijen. We beginnen met hen, maar als de nota af is zullen alle partijen (behalve PVDA en Vlaams Belang, nvdr.) een uitnodiging krijgen”, zei Bouchez.

De Arizona-coalitie is nog lang geen feit. Ook N-VA’er zich bezorgd getoond over het gebrek aan stabiliteit van zo’n coalitie, die maar over een nipte meerderheid zou beschikken. Volgens De Morgen zijn er intussen al discrete gesprekken geweest tussen PS, N-VA en SP.A.

PS-voorzitter Paul Magnette maakte deze week voorzichtig een opening voor een regering met N-VA. CD&V-voorzitter Joachim Coens noemde die opening “interessant”. Bij de liberalen was het enthousiasme wat minder. “We gaan niet van nul herbeginnen”, klonk het toen bij Open Vld-vicepremier Alexander De Croo.