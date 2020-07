Verwennerij voor de Belgische voetbalsupporter: Club Brugge - AA Gent en Anderlecht live te volgen

Wie zaterdag voetbal wil kijken, die komt niet bedrogen uit. Zowel de oefenwedstrijd van Club Brugge tegen AA Gent als die van Anderlecht in Frankrijk zijn live te volgen.

Paars-wit zet dan de voorbereiding verder met een verplaatsing naar het Stade Geoffroy-Guichard. Daar staan twee wedstrijden - van elk 75 minuten - tegen Saint-Etienne op het programma. De wedstrijden zullen achter gesloten deuren gespeeld worden en starten respectievelijk om 15u30 en 17u30. Beide duels kunnen gratis gevolgd worden op asse.tv. “De link wordt gepubliceerd op de mediakanalen van zodra die gekend is”, klinkt het.

Kampioen Club Brugge speelt om 18u00 tegen vice-kampioen KAA Gent in het Belfius Basecamp, achter gesloten deuren natuurlijk, en dat in twee helften van 45 minuten. “Tune om 17u45 in op Facebook of Youtube voor de voorbeschouwing”, aldus blauw-zwart. “Een kwartier later start de match, die voorzien wordt van live-commentaar door Nicolas De Brabander.”