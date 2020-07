Oef, geen 9-0! Maar Waasland-Beveren krijgt wel een (logisch) pak rammel tegen PSG

Club Brugge verloor in de Champions League met 0-5 van PSG. Dus kop op, Waasland-Beveren, 7-0 in een oefenpotje valt nog mee. Neymar, Mbappé en Icardi spaarden de Belgische bezoekers wel, ze lieten de dubbele cijfers liggen. Zo heet voor hun doel zal het nooit meer worden.

Distanciation physique is blijkbaar passé. De supporters van PSG waren zo blij dat ze na vier maanden weer welkom waren in het Parc des Princes dat ze samentroepten achter het doel – blote buiken en basten beroerden elkaar constant. Gelukkig was er maar 5.000 man – iets meer dan een gemiddelde match op de Freethiel. Ook de spelers van Waasland-Beveren gaven elkaar een collectieve knuffel, maar zij zijn getest op corona, en ze moesten elkaar toch moed inspreken? Bon courage les gars!

Rood, maar toch met elf

Dan heet je Alessandro Albanese, ben je 20 jaar, ben je op proef bij de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League, maar mag je jezelf bewijzen tegen een van de grootste clubs ter wereld. De Italo-Belg was de eerste bezoeker die de bal over de middellijn kreeg, na welgeteld 10 minuten en 22 seconden. Hij was ook de eerste bezoeker die op doel besloot, na een knappe kap. We hadden hem de goal gegund, maar Navas redde. Die andere ‘tester’, de Amerikaanse winger Joe Efford (23), die normaal voor drie jaar tekent, kwam minder in het stuk voor.

Dan heet je Aleksandar Vukotic. Na twee jaar in de kelder van het klassement wil je hogerop, maar mede door corona zit de mercato muurvast. Je wil je tonen aan andere clubs, maar je krijgt te horen dat je met een gehavende ploeg op PSG speelt en je weet dat Neymar en co. je dol gaan draaien. De Servische verdediger had dan ook nog eens de pech dat hij na 20 minuten zelf de score opende – hij kopte een voorzet van Mbappé in eigen doel. Voor de ogen van miljoenen kijkers moest hij later ook met een rode kaart naar de kant, omdat hij de bal zogezegd met zijn hand van de lijn haalde. Stéphanie Frappart, de eerste vrouwelijke ref in de Ligue 1, was onverbiddelijk. In de tweede helft liet ze Waasland-Beveren wel weer met elf spelen.

Je zal maar Lucas Pirard heten, het hele seizoen doublure zijn van Nordin Jackers, maar plots in doel staan tegen een ploeg die al 140 keer scoorde – gemiddeld drie keer per match. Hij deed het goed, hoor, de Luikenaar, stopte al snel drie schoten van Neymar. Maar lullig dat je dan door een ploegmaat geklopt wordt en door twee penalty’s van de Braziliaan. Al legde die bij de tweede elfmeter de bal onbaatzuchtig opzij voor de inlopende en scorende Icardi. Zo wilden Sergio Ramos en Benzema het donderdag ook doen, maar dat liep faliekant af.

Oog om oog, tand om tand

Djihad Bizimana, die wilde er vooral voor zorgen dat iedereen weet hoe hij heet. De naam van zijn tegenstander kan de kuitenbijter niet bommen en dus tikte hij Neymar tweemaal aan. Dat bleef niet zonder gevolgen. De vedette slingerde verwijten naar zijn hoofd, het vuile werk liet hij over aan zijn ploegmaats. Bizimana werd prompt zélf tweemaal aangepakt. Oeil pour oeil, dent pour dent.

De (jonge)man die Pirard – na de 4-0 van Mbappé – afloste in doel, heet Brent Gabriël. Hij moest de sterren niet vrezen, die speelden maar 60 minuten. Maar A- of B-ploeg, wat maakt het uit? Na twee knallen van Choupo-Moting stond het meteen 6-0. Mbe Soh maakte er ook nog 7-0 van. De eventuele eerredder van Koita spatte nog uiteen op de lat.

Nicky Hayen heet een talentvolle trainer te zijn, dus we hopen dat hij zich niet laat ontmoedigen door dit resultaat. Zijn mannen kregen een pak rammel, maar het was een logisch pak rammel. Club Brugge verloor in de Champions League met 0-5 van PSG, wat is dan een 7-0 in een vriendschappelijk duel? Het belangrijkste is dat iedereen ervoor is blijven strijden, niemand geblesseerd raakte en het geen 9-0 werd – Waasland-Beveren deed het dus beter dan Le Havre. Het is ook een ervaring die niemand hen nog afneemt. Want je zal maar Alexis Gamboa heten. De verdediger zit nog altijd vast in Costa Rica en heeft dé kans gemist om tegen enkele van de beste voetballers op deze planeet te spelen.