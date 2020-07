Vijf jaar na zijn emotioneel vertrek, keert Iker Casillas terug naar Real Madrid

Vijf jaar nadat Iker Casillas Real Madrid verliet, keert de iconische doelman weer terug naar het oude nest. Althan, dat meldt de Spaanse sportkrant Marca.

LEES OOK. Emoties lopen hoog op wanneer Iker Casillas na 14 maanden (!) opnieuw op voetbalveld staat: “Ik zou graag nog eens spelen”

Casillas verliet Real Madrid in 2015 voor FC Porto nadat hij alles won wat er te winnen valt met de Spaanse topclub. De 39-jarige doelman kreeg vorig jaar op training een hartaanval en speelde geen officiële wedstrijd meer sinds april 2019. Porto nam Casillas op in de technische staf en hij bleef ook ingeschreven als speler, al haalde hij geen enkele keer meer het wedstrijdblad. In februari liet Porto-voorzitter Jorge Nuno Pinto da Costa weten dat Casillas een punt zou zetten achter zijn carrière om Spaans bondvoorzitter te worden. Maar hij trok zich uiteindelijk terug vanwege de coronapandemie.

Nu keert hij dus terug bij de club van zijn hart. Niet als speler, maar als adviseur van voorzitter Florentino Perez. Wat de functie precies inhoudt zal de komende weken duidelijk worden, maar Perez gaf aan dat hij Casillas graag dicht bij zich wil hebben. En dat ondanks hun nogal pijnlijke afscheid vijf jaar geleden. Perez en Casillas lijken de strijdbijl inmiddels te hebben begraven.