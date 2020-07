Dries Mertens legt uit waarom hij een tijdje “altijd maar boos” was bij Napoli

De titelstrijd in Italië blijft spannend doordat leider Juventus deze week punten liet liggen. Maar bij Napoli zitten ze vooral met plek vijf in hun hoofd. En de Champions League. Dat blijkt uit een interview van Dries Mertens met de UEFA.

Mertens werd dit seizoen clubtopscorer en zit intussen aan 125 doelpunten voor de Partenopei. De Rode Duivel voelt dat zijn club weer zelfvertrouwen heeft na de gewonnen bekerfinale en kijkt dan ook uit naar de terugwedstrijd in het kampioenenbal tegen FC Barcelona.

“Het zal niet gemakkelijk worden, maar we hebben er vertrouwen in”, aldus Mertens, die met zijn club thuis 1-1 speelde tegen Lionel Messi en co. “De sleutel is dat we moeten scoren, want als we dan niet doen zijn we uitgeschakeld. Maar mits een goeie voorbereiding weet je nooit wat er kan gebeuren.”

Mertens kwam ook nog eens terug op zijn contractverlenging. “De mensen hier ademen voetbal. Niet alleen de jongeren, maar ook de grootmoeders bijvoorbeeld. Het is te gek! Ik denk dat dit iets bijzonders is aan Italië: wakker worden, ‘s ochtends koffiedrinken en alleen over voetbal praten. Ze noemen me hier ‘Ciro ‘, wat een typische naam uit Napels is. Ik denk doordat ik ben beginnen te leven zoals zij. Ik ga veel de stad in, ik hou van het eten, ik hou van de zee, ik hou van alle eilanden hier.”

Foto: Photo News

Boosheid

Intussen zit Mertens met Gattuso aan zijn derde coach op drie jaar tijd. “In het eerste seizoen onder Maurizio Sarri stond ik slechts zes wedstrijden in de basis en dus ik was altijd boos. Je bent zo belangrijk voor mij, voor het team, en maak je geen zorgen, je krijgt je kansen, zei hij. Op een dag zette hij mij in de spits. Daar ben ik nog steeds erg bij voor omdat het mijn leven veranderde. Het is eigenlijk ongelooflijk omdat ik hier nooit ben gekomen om de topscorer aller tijden te worden.”

Carlo Ancelotti werd in december ontslagen om plaats te maken voor Gennaro Gattuso. “Ik denk dat Gattuso op dit moment de perfecte coach is voor Napoli omdat hij ook veel kansen geeft aan jonge spelers”, aldus Mertens. “Ik denk ook dat hij een heel goede coach kan zijn voor de toekomst van deze club. Hij heeft als speler veel trofeeën gewonnen en hij weet wat het is om te winnen. Dat miste het team tot nu toe.”

Napoli speelt zondag thuis tegen Udinese. Mertens en co tellen na 33 speeldagen 53 punten. Dat zijn er evenveel als Milan en vier minder dan AS Roma. De club is wel al zeker van een ticket voor de Europa League door de bekerwinst.