Geblesseerde Wouter Vandenhaute ook mee met Anderlecht naar Saint-Etienne

Geblesseerd of niet: Wouter Vandenhaute vloog gisteren mee met Anderlecht naar Saint-Etienne. De nieuwe voorzitter zat wel met zijn hand in een verband, maar deze oefenmatch wordt misschien wel de enige verre Europese verplaatsing van het seizoen.

Ook CEO Karel Van Eetvelt was van de partij. De spelers hadden eerst nog getraind in Brussel en trokken dan met de bus naar privéluchthaven Abelag. Iedereen droeg een mondmasker, zoals het hoort. Ook de supporters zullen vandaag kunnen genieten van de wedstrijden. Anderlecht speelt twee matchen van 75 minuten – om 15.30 uur en om 17.30 uur – die allebei gratis te bekijken zijn via livestream op asse.tv.